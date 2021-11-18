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Стало известно, кто будет руководить «Ротором» после отставки Дмитрия Хохлова

15:54
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Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградского клуба.

«Состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем. По его итогу было принято решение о его отставке. В ближайших играх руководить командой будет Жданов», — сказал Рекечинский «СЭ».

Дмитрий Хохлов вступил в должность главного тренера «Ротора» в мае этого года. Алексей Жданов на данный момент является главным тренером «Ротора-2».

После 23 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 16 место.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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