Стало известно, кто будет руководить «Ротором» после отставки Дмитрия Хохлова

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградского клуба.

«Состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем. По его итогу было принято решение о его отставке. В ближайших играх руководить командой будет Жданов», — сказал Рекечинский «СЭ».

Дмитрий Хохлов вступил в должность главного тренера «Ротора» в мае этого года. Алексей Жданов на данный момент является главным тренером «Ротора-2».

После 23 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 16 место.