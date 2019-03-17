"Ротор" дома обыграл "Химки"

"Ротор" выиграл у "Химок" (1:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличился Камиль Муллин.

Обе команды имеют в активе по 33 очка. По дополнительным показателям "Химки" на 13-м месте, "Ротор" - на 14-м.

В следующем туре "Химки" примут "Зенит-2", а "Ротор" - "Сибирь".

Олимп-ФНЛ

27-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Химки" - 1:0 (0:0)

Гол: Муллин, 69.

"Ротор": Лобанцев, Кацалапов, Байрыев, Васильев, Пискунов, Султонов (Лобкарев, 82), Шарипов, Самсонов (Фатуллаев, 71), Муллин, Николаев (Саная, 46), Янушковский (Коротаев, 46).

"Химки": Исупов, Тихий, Данилкин, Филин, Алисейко, Рязанцев, Кухарчук (Петрусев, 65), Нетфуллин (Боженов, 56), Корян (Манзон, 89), Барков, Алиев (Мишуков, 83).

Предупреждения: Алисейко, 4. Филин, 27. Пискунов, 63. Коротаев, 72.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

17 марта. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".