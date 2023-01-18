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Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»: «Ну так я ********»

Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»
Руслан Минаев
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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба стали участниками шоу «Плюшки» комика Богдана Лисевкого.

В новом эпизоде трое отправились на вещевой рынок, чтобы подобрать Слуцкому образ. По пути все трое обменивались шутками.

«Это видео должно было начинаться очень эпично: с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался», — начал ведущий шоу и поблагодарил Слуцкого за участие.

«Но я же обещал», — отвечает Слуцкий.

«Вы и «Рубин» обещали не бросить и вывести в РПЛ», — отметил ведущий.

«Ну так я и ******** [лжец]», — сказал Слуцкий в ролике на YouTube-канале «Плюшки».

Позже ведущий гладит бровь Дзюбы и говорит оператору снять это. На недоумение форварда Лисевский отвечает: «Футбольная бровка». После чего все трое начинают смеяться.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
8
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
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Кирилл Панченко

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 8
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Артур Галоян

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КАМАЗ

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