«Кубань» намерена подписать защитника «Химок» Данилкина

«Кубань» заинтересована в подписании центрального защитника «Химок» Егора Данилкина, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Кубань» предлагает 27-летнему футболисту хорошие условия по меркам первой лиги. Однако игрок пока не определился со своим будущим и ждет других предложений.

В текущем сезоне Данилкин провел за «Химки» восемь матчей во всех турнирах (5 в РПЛ и 3 в Кубке России).

«Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ, имея в активе 19 очков.