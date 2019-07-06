Роман Асхабадзе: "Оборин много лет не тренировал, но следит за всеми тенденциями"

Новый гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе выразил доверие главному тренеру команды Сергею Оборину. Специалист принял воронежцев этим летом, его предыдущим местом работы его стала "Сибирь", которую он возглавлял в сезоне-2008.

– "Факел" возглавил Сергей Оборин, в свое время хорошо работавший в "Амкаре". Тем не менее, он не тренировал с зимы 2008 года. Что можете сказать об этом специалисте?

– Я познакомился с Сергеем Григорьевичем уже здесь, в Воронеже. На данный момент впечатления от работы с ним только положительные, клуб будет оказывать ему всемерную поддержку. Оборин – грамотный, тонкий специалист. У меня есть достаточно большой опыт общения с главными тренерами, и я был очень приятно удивлен ходу мыслей Сергея Григорьевича. Несмотря на то, что человек по определенным причинам не тренировал уже много лет, он остается в теме, следит за всеми тенденциями в футболе. По первому общению с Обориным могу сказать – это очень сильный тактик. (Иван Торопцев)

В сезоне-2007 Оборин работал в премьер-лиге с "Крыльями Советов", а до этого провел 11 лет в "Амкаре", с момента появления клуба в профессиональном футболе в 1995 году до игры в элитном дивизионе.

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