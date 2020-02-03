Родители детей из футбольной школы владивостокского «Луча» записали видеообращение к руководству нашей страны и РФС. Они просят помочь клубу, который испытывает тяжелые финансовые проблемы.

— Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский футбольный Союз для приятия срочных, кардинальных, глобальных мер по спасению футбола в нашем регионе.

Сейчас настал, похоже, самый трудный час. И мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрет и школа подготовки юных футболистов. Куда пойдут эти 300 детей? А между тем, эта школа всегда была кузницей кадров.

Нашим тренерам не платили зарплату с августа.. Все это из-за безграмотного и бездарного руководства. Но «Луч» не должен умереть! Футбол — как пирамида. Наверху сборная России и пара сотен топовых футболистов. Но должно быть и основание пирамиды — сеть региональных клубов по всей стране. Что будет, если выдернуть основание? Рухнет футбол! Руководители, задумайтесь, какие перспективы откроются, если нас укрепить, возродить и усилить?!

Огромный регион, где колоссальное количество детей мечтает заниматься футболом. Между тем мы находимся рядом с фантастически быстро растущим миром азиатского футбола. Рядом с нами Япония, две Кореи и Китай, где в каждой школе ввели урок футбола. А в каждом населенном пункте — суперсовременная академия с манежами, полями. Мы ездим туда на турниры и видим это. Недоумеваем. А чем мы, Россия, хуже, чем Китай! Чем наши дети хуже? Или они меньшего достойны?

А теперь о главном — нам нужна суперсовременная академия — с манежами, полями. Ближайшая такая от нас расположена за 8 тысяч километров. 8 тысяч! Как такое возможно?! Почему в таком огромном регионе нет ни одной такой академии.

Весь Дальний Восток смотрит на вас, не подведите нас!