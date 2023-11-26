Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Родина» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Родина» сыграет с «Енисеем» в Мелбет-Первой лиге 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Егор Иванов (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

«Родина» сыграет с «Енисеем» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Родина» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров команда из Москвы набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. Красноярский клуб с 24 баллами располагается на 9-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 16:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
Енисей

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Родина
0
Читайте также
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Ирина Винер сравнила места тренировок для спортсменок в США с овощными базами
Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»
Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тульский «Арсенал» победил КАМАЗ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
5
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
12
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
13
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
14
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости