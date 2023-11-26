«Родина» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
«Родина» сыграет с «Енисеем» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 16.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Родина» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
По итогам 19 туров команда из Москвы набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. Красноярский клуб с 24 баллами располагается на 9-й строчке.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
5
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|19
|6
|7
|6
|28-19
|25
|
8
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
9
|Енисей
|19
|7
|3
|9
|29-27
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
12
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
13
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
14
|Нефтехимик
|19
|5
|6
|8
|14-20
|21
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|19
|3
|9
|7
|17-25
|18
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|- : -
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|- : -
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2