«Черноморец» встретится с «Нефтехимиком» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Черноморец» — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск» (по платной подписке). Также игры Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Мелбет-Первой лиги».

Турнирная таблица ФНЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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