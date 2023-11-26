Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:00

«Черноморец» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в Мелбет-Первой лиге 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Новиков, главный тренер ФК «Нефтехимик».
Фото ФК «Нефтехимик», «СЭ»

«Черноморец» встретится с «Нефтехимиком» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Черноморец» — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск» (по платной подписке). Также игры Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Мелбет-Первой лиги».

Турнирная таблица ФНЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
Нефтехимик

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»
Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Родина» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
5
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
12
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
13
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
14
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости