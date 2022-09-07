На «Рубин» наложат запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого

По информации «СЭ», РФС наложит запрет на регистрацию новичков на «Рубин» из-за долгов перед агентом бывшего футболиста казанцев Александра Ломовицкого, который летом перешел в «Химки».

Накануне в РФС прошло заседание палаты по разрешению споров, по итогам которого удовлетворили претензию к «Рубину».

Ранее казанцы не выплатили представителю Ломовицкого агентские выплаты. РФС в качестве обеспечительной меры наложит на клуб запрет на регистрацию новичков на 30 дней, он может быть снят в случае выплаты клубом задолженности.