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7 сентября, 16:22

На «Рубин» наложат запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», РФС наложит запрет на регистрацию новичков на «Рубин» из-за долгов перед агентом бывшего футболиста казанцев Александра Ломовицкого, который летом перешел в «Химки».

Накануне в РФС прошло заседание палаты по разрешению споров, по итогам которого удовлетворили претензию к «Рубину».

Ранее казанцы не выплатили представителю Ломовицкого агентские выплаты. РФС в качестве обеспечительной меры наложит на клуб запрет на регистрацию новичков на 30 дней, он может быть снят в случае выплаты клубом задолженности.

Александр Ломовицкий
Футбол
РФС
ФК Рубин (Казань)
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19-летний полузащитник «Рубина» Кузнецов перенес успешную операцию. Срок восстановления составит не менее 6 месяцев

В «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого
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И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
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 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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31 тур
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34 тур
11.09 14:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 16:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 17:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 17:00
Волгарь – Волга
 - : -
11.09 18:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 18:00
Шинник – Кубань
 - : -
11.09 18:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
11.09 19:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
12.09 21:00
Балтика – Динамо Мх
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Рубин

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Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 4
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 7 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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