В «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого
Пресс-служба «Рубина» подтвердила информацию «СЭ» о том, что РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом бывшего футболиста казанцев Александра Ломовицкого.
«Рубин» временно не сможет регистрировать новых игроков. Это временное ограничение, которое будет снято после того, как «Рубин» погасит задолженность перед представителем игрока Александра Ломовицкого», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Telegram-канале.
Ранее казанцы не выплатили представителю Ломовицкого агентские выплаты. РФС в качестве обеспечительной меры наложит на клуб запрет на регистрацию новичков на 30 дней, он может быть снят в случае выплаты клубом задолженности.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|8
|5
|3
|0
|13-4
|18
|
2
|Алания
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
3
|Балтика
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
4
|Нефтехимик
|8
|4
|2
|2
|8-4
|14
|
5
|Рубин
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|
6
|Арсенал
|8
|3
|4
|1
|13-8
|13
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|4
|1
|7-5
|13
|
8
|Енисей
|8
|3
|4
|1
|12-11
|13
|
9
|Волгарь
|8
|3
|3
|2
|6-5
|12
|
10
|Краснодар-2
|8
|3
|1
|4
|7-9
|10
|
11
|Велес
|8
|3
|0
|5
|8-11
|9
|
12
|СКА-Хаб.
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
13
|Шинник
|8
|2
|2
|4
|10-11
|8
|
14
|Кубань
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|5-11
|8
|
16
|Родина
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Акрон
|8
|1
|2
|5
|6-16
|5
|
18
|Волга
|8
|1
|1
|6
|6-16
|4
|11.09
|14:00
|
Велес – Рубин
|- : -
|11.09
|16:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|11.09
|17:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.09
|17:00
|
Волгарь – Волга
|- : -
|11.09
|18:00
|
Краснодар-2 – Енисей
|- : -
|11.09
|18:00
|
Шинник – Кубань
|- : -
|11.09
|18:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|11.09
|19:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|12.09
|21:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|7
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0