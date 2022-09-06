19-летний полузащитник «Рубина» Кузнецов перенес успешную операцию. Срок восстановления составит не менее 6 месяцев

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого ранее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Мюнхене. Срок восстановления футболиста составит не менее 6 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время игрок вернется на базу клуба и начнет этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.

19-летний Кузнецов перешел из «Зенита» в «Рубин» в феврале 2022 года. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. Соглашение оставляет за петербуржцами право приоритетного выкупа по фиксированной стоимости.

В сезоне-2022/23 первой лиги полузащитник сыграл за казанцев один матч и не отметился результативными действиями.