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6 сентября, 18:44

19-летний полузащитник «Рубина» Кузнецов перенес успешную операцию. Срок восстановления составит не менее 6 месяцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого ранее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Мюнхене. Срок восстановления футболиста составит не менее 6 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время игрок вернется на базу клуба и начнет этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.

19-летний Кузнецов перешел из «Зенита» в «Рубин» в феврале 2022 года. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. Соглашение оставляет за петербуржцами право приоритетного выкупа по фиксированной стоимости.

В сезоне-2022/23 первой лиги полузащитник сыграл за казанцев один матч и не отметился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

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Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

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Ф1(-1.5)

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И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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11.09 00:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 00:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
11.09 00:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 00:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
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