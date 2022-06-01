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Сегодня, 12:40

Радимов отреагировал на уход из «Нижнего Новгорода» главного тренера Александра Кержакова

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал уход из «Нижнего Новгорода» главного тренера клуба Александра Кержакова.

«Я ничего не могу сказать — есть руководство. С «Нижним Новгородом» Кержаков провел нормальный сезон. Потеря ли это для клуба, покажет только время. Главную задачу они решили — остались в РПЛ.

Созрел ли Александр для работы в более именитом клубе? Не могу сказать. Он провел хороший сезон, но здесь много факторов должно сойтись», — цитирует Радимова «Чемпионат».

1 июня в СМИ появилась информация о том, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт Кержакову. Команда под его руководством заняла 11-е место в РПЛ сезона-2021/22.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4712755-radimov-otreagiroval-na-uhod-kerzhakova-iz-nizhnego-klub-ne-prodlil-s-nim-kontrakt.html
Владислав Радимов
ФК Нижний Новгород
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