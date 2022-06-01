Радимов отреагировал на уход из «Нижнего Новгорода» главного тренера Александра Кержакова

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал уход из «Нижнего Новгорода» главного тренера клуба Александра Кержакова.

«Я ничего не могу сказать — есть руководство. С «Нижним Новгородом» Кержаков провел нормальный сезон. Потеря ли это для клуба, покажет только время. Главную задачу они решили — остались в РПЛ.

Созрел ли Александр для работы в более именитом клубе? Не могу сказать. Он провел хороший сезон, но здесь много факторов должно сойтись», — цитирует Радимова «Чемпионат».

1 июня в СМИ появилась информация о том, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт Кержакову. Команда под его руководством заняла 11-е место в РПЛ сезона-2021/22.