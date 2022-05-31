Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 21:23

Полузащитник Артем Попов стал пятым новичком «Рубина» за день

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» подписал двухлетний контракт с полузащитником Артемом Поповым, сообщает сайт клуба.

Прошлый сезон 29-летний вингер провел в «Балтике». За клуб из Калининграда футболист провел 41 матч, на его счету 3 гола и 4 результативные передачи. «Балтику» он покинул свободным агентом по завершении контракта.

Попов — воспитанник ЦСКА. За основу «армейцев» он провел одну встречу. Помимо ЦСКА и «Балтики» футболист выступал за «Оренбург», «Ротор», «Томь», «Нижний Новгород».

31 мая «Рубин» объявил о заключении контрактов с еще несколькими игроками: полузащитниками Олегом Ивановым, Валерием Чуперкой, Александром Зотовым и Дмитрием Кабутовым.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/artyom-popov-v-rubine
Артем Попов
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

35-летний полузащитник Олег Иванов стал игроком «Рубина»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости