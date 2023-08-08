Экс-футболист «Сочи» Терехов может перейти в «Химки»
Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов близок к переходу в «Химки», сообщает «РБ Спорт».
По окончании прошлого сезона у 33-летнего футболиста истек контракт с сочинской командой. «Сочи» сделал защитнику предложение, однако тот отказался продлевать соглашение. Сообщалось, что у Терехова имелись варианты в РПЛ, в частности к игроку проявлял интерес ЦСКА.
По информации источника, футболист с большой долей вероятности перейдет в «Химки», за которые уже выступал в сезоне-2010. Тогда он провел 11 матчей в составе подмосковной команды и отметился 1 результативной передачей. В минувшем сезоне на счету защитника 3 голевые передачи в 27 играх чемпионата России.
По итогам прошлого сезона красно-черные вылетели из РПЛ. На данный момент команда занимает 7-ю строчку в первой лиге, набрав 6 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
4
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
5
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
7
|Химки
|4
|2
|0
|2
|5-6
|6
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Родина
|4
|1
|3
|0
|6-2
|6
|
10
|Арсенал
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
11
|Ленинградец
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|
12
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
14
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
15
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
16
|Шинник
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
17
|Кубань
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|12.08
|00:00
|
Кубань – Сокол
|- : -
|12.08
|00:00
|
Ленинградец – Шинник
|- : -
|12.08
|00:00
|
Химки – Родина
|- : -
|12.08
|00:00
|
Черноморец – Арсенал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|13.08
|00:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|00:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|00:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Вадим Конюхов
Акрон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0