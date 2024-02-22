Президент «Торпедо» Волнушкин: «Сезон-2026/27 начнем на новом стадионе»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, когда завершится строительство стадиона.

— Идет строительство нового стадиона. Есть ли сдвиги по срокам его сдачи?

— По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене.

Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.