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22 февраля, 13:30

Президент «Торпедо» Волнушкин: «Сезон-2026/27 начнем на новом стадионе»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, когда завершится строительство стадиона.

— Идет строительство нового стадиона. Есть ли сдвиги по срокам его сдачи?

— По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене.

Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.

ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
2
1
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Президент «Торпедо» Волнушкин рассказал, будет ли скорректирован бюджет клуба

«Торпедо» объявило о расторжении контрактов с тремя футболистами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 13:30
Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 16:30
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
4.03 17:00
Химки – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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