Президент «Торпедо» Волнушкин рассказал, будет ли скорректирован бюджет клуба
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился мнением о том, будет ли скорректирован бюджет команды.
— У «Торпедо» самый большой бюджет в первой лиге. Будет ли он скорректирован?
— В настоящий момент он остается таким же, каким и был. Совет директоров в начале сезона принимает параметры бюджета — в этих рамках мы существуем и сейчас. Что касается бюджета на следующий год, то, думаю, его обсуждение состоится в конце февраля.
«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.03
|11:30
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|2.03
|13:30
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|2.03
|15:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|2.03
|15:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|16:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|16:30
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|4.03
|17:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
Новости