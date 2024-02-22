Президент «Торпедо» Волнушкин рассказал, будет ли скорректирован бюджет клуба

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился мнением о том, будет ли скорректирован бюджет команды.

— У «Торпедо» самый большой бюджет в первой лиге. Будет ли он скорректирован?

— В настоящий момент он остается таким же, каким и был. Совет директоров в начале сезона принимает параметры бюджета — в этих рамках мы существуем и сейчас. Что касается бюджета на следующий год, то, думаю, его обсуждение состоится в конце февраля.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.