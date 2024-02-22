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Сегодня, 20:28

«Торпедо» объявило о расторжении контрактов с тремя футболистами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер Андрей Бондарь, защитник Александр Балахонов и форвард Максим Данилин покинули «Торпед», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Контракты с футболистами расторгнуты по соглашению сторон.

На счету 22-летнего Данилина два матча за «Торпедо». 19-летний Бондарь и 21-летний Балахонов не провели ни одной игры за основную команду черно-белых.

После 20 туров «Торпедо» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
2.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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