«Торпедо» объявило о расторжении контрактов с тремя футболистами

Голкипер Андрей Бондарь, защитник Александр Балахонов и форвард Максим Данилин покинули «Торпед», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Контракты с футболистами расторгнуты по соглашению сторон.

На счету 22-летнего Данилина два матча за «Торпедо». 19-летний Бондарь и 21-летний Балахонов не провели ни одной игры за основную команду черно-белых.

После 20 туров «Торпедо» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.