Президент ФНЛ — про «Аланию»: «Будем надеяться, что стадион будет построен, но есть риски»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о ситуации со стадионом «Алании».
— Как отреагировали на письмо болельщиков «Алании», которые просили допустить клуб к стыковым матчам?
— Конечно, болельщики «Алании» соскучились по своему клубу. Будем надеяться, что стадион будет построен, но есть риски, и они весьма значительны. Пока клуб играть не может.
Ситуация правда непростая. «Алания» полностью заслужила место в стыковых матчах по итогам прошлого сезона. Недавно был у них в гостях, видел на какой стадии находится строительство стадиона. Очень хочется верить, что «Алания» успеет за год закончит все работы. Этому региону необходим футбол, там его любят и ценят.
— Вы действительно считаете, что за год реально закончить объект?
— Состояние стадиона правда сейчас удручающее. При правильном организации процесса всё можно успеть. Именно в этом вопрос и стоит. Объективно: стадион можно подготовить. На мой взгляд: будет непросто, но все возможно. При общении с руководителями я высказал свои опасения на эту тему. Риски и вправду имеются.
— Потенциально крымские клубы могут отобраться и в РПЛ по спортивному принципу.
— Пожалуйста, пусть отбираются. Спортивный принцип никто не отменял.
— Вы не видите рисков для исключения РФС из УЕФА из-за участия крымских клубов?
— Пока вижу ситуацию на сегодняшний день, от нее и отталкиваюсь. Сегодня прогнозировать сложно. Это хорошая возможность для футболистов, которые в течение девяти лет варились в вакууме, выйти из него и заиграть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12