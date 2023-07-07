Президент ФНЛ — про «Аланию»: «Будем надеяться, что стадион будет построен, но есть риски»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о ситуации со стадионом «Алании».

— Как отреагировали на письмо болельщиков «Алании», которые просили допустить клуб к стыковым матчам?

— Конечно, болельщики «Алании» соскучились по своему клубу. Будем надеяться, что стадион будет построен, но есть риски, и они весьма значительны. Пока клуб играть не может.

Ситуация правда непростая. «Алания» полностью заслужила место в стыковых матчах по итогам прошлого сезона. Недавно был у них в гостях, видел на какой стадии находится строительство стадиона. Очень хочется верить, что «Алания» успеет за год закончит все работы. Этому региону необходим футбол, там его любят и ценят.

— Вы действительно считаете, что за год реально закончить объект?

— Состояние стадиона правда сейчас удручающее. При правильном организации процесса всё можно успеть. Именно в этом вопрос и стоит. Объективно: стадион можно подготовить. На мой взгляд: будет непросто, но все возможно. При общении с руководителями я высказал свои опасения на эту тему. Риски и вправду имеются.

— Потенциально крымские клубы могут отобраться и в РПЛ по спортивному принципу.

— Пожалуйста, пусть отбираются. Спортивный принцип никто не отменял.

— Вы не видите рисков для исключения РФС из УЕФА из-за участия крымских клубов?

— Пока вижу ситуацию на сегодняшний день, от нее и отталкиваюсь. Сегодня прогнозировать сложно. Это хорошая возможность для футболистов, которые в течение девяти лет варились в вакууме, выйти из него и заиграть.