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Сегодня, 17:25

Президент ФНЛ Измайлов: «Буду только за, если медийные клубы ворвутся в лигу»

Измайлов высказался о возможном появлении медийных клубов во ФНЛ-2
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» высказался о потенциальном появлении медийных клубов в ФНЛ-2.

— Вы говорили, что в ФНЛ-2 могут участвовать любые клубы, которые пройдут аттестацию. Если медийные клубы захотят ворваться в лигу, как отреагируете?

— Супер! Я только за. Мы в принципе сейчас плотно взаимодействуем с МФЛ и Николаем Осиповым (президент Медиалиги — прим. «СЭ»), общаемся, дружим, принимаем многие вещи, которые у них есть, а также делимся с ними своими. Участие медийных клубов нам интересно для развития Лиги. Тем более, клубы медиалиги хорошо себя показали в матчах Кубка России с точки зрения спортивных результатов. Да и в принципе спортивная составляющая медийных клубов сейчас заметно отличается от первых турниров, которые проводила Медиалига. Сейчас они более профессионально, серьезно готовятся, — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее в розыгрыше Fonbet Кубка России-2022/23 впервые приняли участие два любительских клуба из Медиалиги: 2DROTS и «Амкал».

2DROTS дошли до стадии 1/128 финала, в которой проиграли ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти). «Амкал» добрался до 1/64 финала и проиграл «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 — по пенальти).

Марат Измайлов
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Николай Гиоргобиани

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

Андрей Савинов

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 31 1 4
Марат Бокоев

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Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

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