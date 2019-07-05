Портнягин и Комолов стали игроками "Нижнего Новгорода"

Нападающий Игорь Портнягин стал игроком "Нижнего Новгорода", информирует официальный сайт клуба.

Известный по выступлениям за клубы российской премьер-лиги футболист прошел два летних сбора с командой, забив 4 мяча в 4 контрольных матчах. После игры с "Рубином" с ним был подписан контракт. Последним клубом 30-летнего Портнягина была "Балтика".

Также в Нижний перешли 30-летний экс-полузащитник "Енисея" и "Амкара" Павел Комолов и 21-летний воспитанник "Динамо" нападающий Артем Максименко. Ранее они выступали за молодежные команды тульского "Арсенала" и "Ростова".