Полузащитник Александр Галимов перешел в «Шинник»

Воспитанник «Урала» Александр Галимов перешел в «Шинник», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Соглашение с 23-леьтним футболистом рассчитан на 1,5 года.

Галимов ранее выступал за «Урал-2», «Енисей» и «Пюник».

Последним клубом полузащитника стал «СКА-Хабаровск», в составе которого он провел 15 матчей.