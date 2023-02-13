«Шинник» подписал экс-полузащитника «Динамо»

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Полузащитник Антон Терехов стал игроком «Шинника». Стороны заключили контракт на полтора года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний футболист является воспитанником «Динамо». Он провел за бело-голубых 21 матч, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Терехов также выступал за «Нефтехимик», «Крылья Советов» и «Тамбов».