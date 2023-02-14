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Сегодня, 09:50

В «Шиннике» отреагировали на информацию о драке российских игроков с украинскими на сборах

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»

Гендиректор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о массовой драке между футболистами российского клуба и украинской командой «Минай» на сборах в Анталии (Турция). Ранее об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах. Я нахожусь в Ярославле, поэтому мне сложнее понять, что произошло на самом деле. Мы пока ничего не комментируем, как только выясним все обстоятельства происшествия, свою позицию опубликуем на официальном сайте», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля появилась информация о конфликте между футболистами «Шинника» и «Миная» в отеле Royal Seginus. Утверждается, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн. В ответ на это россиянин предложил «разобраться раз на раз». Сотрудникам отеля удалось остановить конфликт. Однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с другими российскими игроками. В отель приехала полиция и скорая помощь.

После 20 туров «Шинник» занимает девятое место с 28 очками в турнирной таблице первой лиги.

Футбол
ФК Шинник
7
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Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» устроили массовую драку в отеле
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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