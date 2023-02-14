В «Шиннике» отреагировали на информацию о драке российских игроков с украинскими на сборах

Гендиректор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о массовой драке между футболистами российского клуба и украинской командой «Минай» на сборах в Анталии (Турция). Ранее об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах. Я нахожусь в Ярославле, поэтому мне сложнее понять, что произошло на самом деле. Мы пока ничего не комментируем, как только выясним все обстоятельства происшествия, свою позицию опубликуем на официальном сайте», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля появилась информация о конфликте между футболистами «Шинника» и «Миная» в отеле Royal Seginus. Утверждается, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн. В ответ на это россиянин предложил «разобраться раз на раз». Сотрудникам отеля удалось остановить конфликт. Однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с другими российскими игроками. В отель приехала полиция и скорая помощь.

После 20 туров «Шинник» занимает девятое место с 28 очками в турнирной таблице первой лиги.