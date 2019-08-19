Получивший жуткую травму игрок «Луча» будет прооперирован 20-21 августа

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин будет прооперирован 20 или 21 августа в одной из больниц Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. 21-летний ирок столкнулся с вратарем «Факела» Данилой Ермаковым в матче Олимп-ФНЛ (3:0) и сломал челюсть.

«Дмитрий сейчас находится под присмотром врачей, они оценивают его состояние как удовлетворительное. Операция будет проведена во вторник или среду. Точную дату назначат после того, как придут необходимые анализы», — пояснили в пресс-службе «Луча».