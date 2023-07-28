Полоз обратился к болельщикам «Торпедо»

Новичок «Торпедо» Дмитрий Полоз обратился к фанатам клуба.

Видео с Полозом опубликовала пресс-служба московского клуба.

«Привет, черно-белые. Теперь я с вами», — сказал Полоз.

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард подписал двухлетний контракт с клубом. Он будет выступать за «Торпедо» под 70-м номером.