«Акрон» обыграл «Арсенал» со счетом 5:1 в матче первой лиги

«Акрон» на домашнем поле обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура первой лиги — 5:1.

Голами в составе тольяттинского клуба отметились Константин Савичев (21-я минута, пенальти), Владислав Галкин (30-я), Абу-Саид Эльдарушев (44-я, пенальти), Владимир Азаров (88-я) и Андрес Понсе (90+2-я).

За команду из Тулы забил Артем Попов (46-я).

«Акрон» одержал третью победу подряд и занимает первое место в первой лиге. «Арсенал» находится на 13-й строчке с 2 очками.