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Побегалов: «Шинник» и «Локомотив» — не конкуренты, мы радуемся успехам железнодорожников»

Алина Савинова
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Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов отметил, что футбольная команда не испытывает проблем с поддержкой болельщиков на домашних матчах в связи с успешным выступлением хоккейного «Локомотива» в Кубке Гагарина.

«Нет, мы не чувствуем, что зритель в Ярославле больше на хоккей настроен. Состав болельщиков, который постоянно ходит на матчи «Шинника», остается неизменным и стабильным. Никакого снижения интереса нет. Мы не конкуренты с «Локомотивом», а команды из одного города. Мы радуемся успехам железнодорожников. Смотрим их игры, я и вживую посещал матчи. Сейчас, правда, на игры плей-офф не ходил, мы занимаемся нашей командой, но по телевизору все матчи смотрю», — цитирует Побегалова Legalbet.

На данный момент «Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 28 очков в 24 матчах.

Ранее хоккейный «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет против «Трактора». Серия стартует 2 апреля матчем в Ярославле.

Источник: Legalbet
Футбол
Хоккей
ФК Шинник
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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7.04 00:00
Химки – Арсенал
 - : -
7.04 00:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
7.04 00:00
Акрон – Торпедо
 - : -
7.04 00:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
7.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
7.04 00:00
Черноморец – Кубань
 - : -
7.04 00:00
Ленинградец – Алания
 - : -
7.04 00:00
Тюмень – Шинник
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Сокол – Родина
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

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Енисей

 5
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Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

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Сослан Качмазов

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Алания

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