«Кубань» — «Динамо» Махачкала: видеообзор матча первой лиги

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«Кубань» поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) в домашнем матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Кубань» располагается на 17-й строчке (22).