«Кубань» — «Динамо» Махачкала: видеообзор матча первой лиги
«Кубань» поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) в домашнем матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Кубань» располагается на 17-й строчке (22).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|24
|12
|6
|6
|33-20
|42
|
2
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
3
|Динамо Мх
|24
|12
|5
|7
|25-14
|41
|
4
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|24
|9
|9
|6
|26-27
|36
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|24
|5
|7
|12
|18-30
|22
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|0 : 0
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|0 : 0
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|3 : 0
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|1 : 2
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|1 : 1
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|19
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Сослан Качмазов
Алания
|17
|1
|3
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