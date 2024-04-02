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Евсеев сравнил сложность работы в «Кубани» и «Локомотиве»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев заявил, что работа в краснодарском клубе не самая сложная в его карьере.

«У меня везде сложная работа. Вы думаете, что в разных лигах какие-то разные условия? Посмотрите, сколько очков сейчас у «Локомотива» после возобновления сезона — 2. Мы тоже набрали всего 2 очка после паузы. Как думаете, Галактионову сложно? Позвоню Лоськову, и спрошу, сложно ли им», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Евсеев возглавил «Кубань» в сентябре прошлого года. В 16 матчах под его руководством команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и уступила в 7 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Кубань
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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7.04 00:00
Химки – Арсенал
 - : -
7.04 00:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
7.04 00:00
Акрон – Торпедо
 - : -
7.04 00:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
7.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
7.04 00:00
Черноморец – Кубань
 - : -
7.04 00:00
Ленинградец – Алания
 - : -
7.04 00:00
Тюмень – Шинник
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

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Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

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Сослан Качмазов

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Алания

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