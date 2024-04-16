Вратарь Галкин — о травме Аликина в серии с «Магниткой»: «Знал, что шестой и седьмой матчи будут за мной»

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин в интервью «СЭ» рассказал, как подменил основного вратаря Евгения Аликина в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (3-4).

— Вы вступили в серию в самый ответственный момент и отлично справились с работой. Как выглядела ситуация вашими глазами? Мы до последнего не знали, какое состояние у Евгения Аликина.

— Я знал, какое состояние у Женьки. Знал, что в любом случае шестой и седьмой матчи будут за мной. К сожалению, так сложилась ситуация для нашей команды. Это тяжело психологически. Чувствуется ответственность, пока не выйдешь на лед и не начнется первый период. Это мой первый плей-офф в КХЛ. Я понимаю, какие требования, сколько денег клуб вкладывает, чтобы завоевать как минимум медали. Хотелось просто помочь команде. Настраивался не пропускать свои шайбы, поймать в первую очередь свое. Хоккейный мир поймет это выражение. Сыграл, считаю, хорошо, но не идеально. Знаю по себе — по молодежке, по ВХЛ — у меня бывают идеальные матчи в плей-офф. Надеюсь, что в КХЛ у меня все еще впереди и еще получится выдать идеальные матчи.

— Идеальный матч для вратаря — ноль пропущенных голов?

— Необязательно. Помимо того, что вратарь ловит свое, он еще делает суперсейвы, дает шансы команде и показывает очень высокий уровень игры.

В сезоне-2023/24 23-летний Галкин отыграл 42 матча за «Автомобилист», в которых команда одержала 14 побед. Его средний процент отраженных бросков составил 91,9.