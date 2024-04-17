«В выходе в финал нет ничего особенного». Молодой талант «Магнитки» Гребенкин — о пути к кубку
Никита Гребенкин — один из лидеров «Металлурга» в сезоне-2023/24. Регулярный чемпионат молодой форвард закончил на втором месте в списке бомбардиров команды. Плей-офф складывается сложнее. И пусть очков Никита набрал не так много, зато забивал важные голы. Именно Гребенкин подытожил тяжелейшую серию первого раунда с «Амуром», когда отличился в овертайме. В полуфинале с «Автомобилистом» наставник «Магнитки» Андрей Разин иногда переводил нападающего в запас по ходу матчей. Однако в седьмой игре Гребенкин был одним из самых активных на льду. После матча в интервью «СЭ» Никита рассказал о серии с «Автомобилистом» и ожиданиях от финала с «Локомотивом».
— Какие ощущения после победы над «Автомобилистом» и выхода в финал?
— Легкое опустошение. Тяжелый матч, тяжелый плей-офф. У меня непросто все складывается. Спасибо команде, что поддерживают и находят правильные слова. Спасибо болельщикам, которые были на игре, которые смотрели ее по телевизору, ждали победы и дождались.
— Какой ключевой фактор седьмой игры?
— Забили свои голы. Отработали в защите. Поймали на себя шайбы. Не допускали контратак и сыграли по тактике.
— Седьмой матч в плей-офф — всегда особенные чувства. Волновались перед игрой?
— Честно, не было какого-то «вау». Относился как к обычному матчу. Всегда выходишь только побеждать, радовать болельщиков. Хорошо, что получилось.
— Выход в финал кружит голову, или спокойно относитесь к промежуточному достижению?
— В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком.
— В прошлых матчах вы получали мало игрового времени. Как реагировали на это?
— Вы же знаете, как я реагировал. Это плей-офф. Хочется побеждать в каждой игре. В седьмом матче мне дали больше игрового времени. Рад, что отработал его хорошо и что команда победила. Да, не получается забить. Во многих моментах не хватает креатива. Может быть, торопимся. Хорошо, что победили сегодня.
— «Автомобилист» — самый сложный соперник в плей-офф?
— Не думаю, что самый сложный. Все команды примерно одного уровня. Даже если посмотреть на серию с «Амуром» — нам было тяжело. В любой момент мог случиться перелом. Хорошо, что мы перевели свою победную серию и выиграли. Я ко всем командам отношусь с уважением и не могу сказать, что «Автомобилист» — самый сильный соперник.
— Обидные поражения в четвертом и шестом матчах серии не отразились на «Металлурге». Из чего складывается такая стойкость команды?
— В основе побед в плей-офф — коллектив и сплоченность, когда все играют друг за друга и хотят побеждать, ни на кого не обижаясь. И побеждают!
— Какие ощущения от финала с «Локомотивом»?
— Честно, нет никаких ощущений.
— Вам без разницы, с кем играть в финале?
— Вообще без разницы. Главное — дайте поиграть (Улыбается.).
— Запас сил после тяжелой регулярки и трех раундов плей-офф остается?
— Обижаете. Конечно, остается. Главное, что есть эмоции. Мы подпитываемся эмоциями. У нас банально есть нарды, в которые играет почти вся команда. Постоянно идет какая-то эмоциональная подпитка. Думаю, это наша основа. Кто-то пришел с утра без настроения, мы все равно разбавим обстановку — и все будет хорошо.
— Это ваш первый плей-офф КХЛ, и сразу будете играть в финале. Как для вас все складывается?
— Первые матчи плей-офф с «Амуром» складывались тяжело. Все равно другой хоккей. Потом уже разобрался, стараюсь играть в свой хоккей. Что-то получается, что-то нет. Главное, что команда побеждает. Спасибо болельщикам за то, что приходят на игры и здорово нас поддерживают.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.04
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -