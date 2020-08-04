Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Осинькин заявил, что не пропустил ни одной игры «Крыльев» за 8 лет работы в Самарской области

19:11
Игорь Осинькин. Фото ФК "Чертаново"
Игорь Осинькин. Фото ФК "Чертаново"
Теги:

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что активно следил за игрой клуба во время работы в регионе, сообщает молодежный министр спорта области Анна Гончарова в Twitter.

Осинькин с 2006 по 2013 год возглавлял команды Самарской области: «Крылья Советов-СОК», «Тольятти» и «Академию». «Крылья» он принял этим летом после четырех лет работы в «Чертаново».

«Главный тренер «Крыльев Советов» И.В. Осинькин в своем выступлении рассказал, что Самара ему совсем не чужой город. Игорь Витальевич 8 лет провел в регионе и не пропустил ни одной игры», — написала Гончарова.

— Основная задача, которая ставится перед командой — возврат в РПЛ за один сезон. Но я готов оставаться в клубе надолго и строить новую команду, — добавил на заседании Осинькин.

Дополнительная информация:

https://mobile.twitter.com/goncharova63

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир