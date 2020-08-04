Осинькин заявил, что не пропустил ни одной игры «Крыльев» за 8 лет работы в Самарской области

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что активно следил за игрой клуба во время работы в регионе, сообщает молодежный министр спорта области Анна Гончарова в Twitter.

Осинькин с 2006 по 2013 год возглавлял команды Самарской области: «Крылья Советов-СОК», «Тольятти» и «Академию». «Крылья» он принял этим летом после четырех лет работы в «Чертаново».

«Главный тренер «Крыльев Советов» И.В. Осинькин в своем выступлении рассказал, что Самара ему совсем не чужой город. Игорь Витальевич 8 лет провел в регионе и не пропустил ни одной игры», — написала Гончарова.

— Основная задача, которая ставится перед командой — возврат в РПЛ за один сезон. Но я готов оставаться в клубе надолго и строить новую команду, — добавил на заседании Осинькин.