«Оренбург» расторг контракт с Рикарду Алвешем

Полузащитник Рикарду Алвеш покидает «Оренбург», сообщает официальный Twitter клуба. Стороны расторгли контракт по согласию сторон.

Рикарду Алвеш защищал цвета оренбуржцев с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний португалец провел 8 матчей и забил 1 гол в Олимп-ФНЛ.