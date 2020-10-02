«Оренбург» расторг контракт с Рикарду Алвешем
18:24
Полузащитник Рикарду Алвеш покидает «Оренбург», сообщает официальный Twitter клуба. Стороны расторгли контракт по согласию сторон.
Рикарду Алвеш защищал цвета оренбуржцев с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний португалец провел 8 матчей и забил 1 гол в Олимп-ФНЛ.
Рикарду Алвеш покидает ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) October 2, 2020
Футбольный Клуб «Оренбург» и полузащитник Рикарду Алвеш расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Рикарду за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/jS9fk7385q
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