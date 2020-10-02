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«Оренбург» расторг контракт с Рикарду Алвешем

18:24

Полузащитник Рикарду Алвеш покидает «Оренбург», сообщает официальный Twitter клуба. Стороны расторгли контракт по согласию сторон.

Рикарду Алвеш защищал цвета оренбуржцев с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний португалец провел 8 матчей и забил 1 гол в Олимп-ФНЛ.

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