Веретенников о своем отказе вернуться в «Рубин»: «Такого не было. Последний раз общался с Уткульбаевым в ноябре»

Бывший тренер «Рубина» Олег Веретенников опроверг информацию о том, что он отказался возвращаться в тренерский штаб казанской команды.

Издание «Бизнес Online» сообщило, что Юрий Уткульбаев, возглавивший «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого, предложил Веретенникову продолжить работу в Казани, но тот не согласился.

— Это не соответствует действительности, — сказал Веретенников «СЭ». — С новым тренером «Рубина» в последний раз я общался 27 ноября, в раздевалке после домашнего матча с «Нефтехимиком». Больше мы не контактировали.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.