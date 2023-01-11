Полузащитник Чуканов покинул «Кубань»

Полузащитник Андреа Чуканов покинул «Кубань», сообщает пресс-служба клуба.

Он выступал за краснодарскую команду с июля 2022 года.

Чуканов является воспитанником «Химок». Ранее он играл за такие команды как «Ротор», «Оренбург», «Велес» и «Тюмень».

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил два гола.

«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 19 очков за 20 матчей.