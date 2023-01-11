Олег Кузьмин может покинуть «Рубин» в ближайшее время

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин не полетел с командой на сборы в Турцию, сообщает Sport24.

Как отмечает источник, 41-летний специалист может покинуть тренерский штаб казанского клуба в ближайшее время.

Кузьмин работает в «Рубине» с апреля 2019 года. На тот момент главным тренером команды был Курбан Бердыев.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.