«Акрон» объявил о трансфере защитника сборной Северной Македонии Димоски

Защитник «Академии Пандев» Боян Димоски переходит в «Акрон», сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

21-летний футболист заключил долгосрочный контракт с российским клубом. Он присоединится к «Акрону» на предсезонном сборе.

Сейчас Димоски находится в расположении сборной Северной Македонии, которая готовится к матчам отбора на Евро-2024 против сборных Украины (16 июня) и Англии (19 июня). На его счету 2 матча за национальную команду.