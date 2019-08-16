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Новым главным тренером «Енисея» стал Юрий Газзаев

16 августа 2019, 10:52
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Юрий Газзаев назначен главным тренером «Енисея» вместо Виктора Тренева, сообщается на официальном сайте красноярской команды.

Фактически же обязанности главного тренера исполнял Александр Алексеев. С конца июля Газзаев входил тренерский шатб клуба и был тренером-консультантом. Летом специалист был одним из кандидатов на пост «Енисея»?. Ранее он работал «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и астраханском «Волгаре».

После 8 туров «Енисей» занимает 19-е место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 6 очков.

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