Новым главным тренером «Енисея» стал Юрий Газзаев

Юрий Газзаев назначен главным тренером «Енисея» вместо Виктора Тренева, сообщается на официальном сайте красноярской команды.

Фактически же обязанности главного тренера исполнял Александр Алексеев. С конца июля Газзаев входил тренерский шатб клуба и был тренером-консультантом. Летом специалист был одним из кандидатов на пост «Енисея»?. Ранее он работал «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и астраханском «Волгаре».

После 8 туров «Енисей» занимает 19-е место в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, набрав 6 очков.

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