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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком» на выезде

17:59
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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 2-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

Встреча состоялась в Нижнекамске.

На счету «СКА-Хабаровска» и «Нефтехимика» по 4 очка после 2 туров Олимп-ФНЛ.

ФНЛ

2-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Калугин, Ситдиков, Ширяев, Шоркин, Хубаев (Емельянов, 85), Денисов, Юшин (Родионов, 46), Галиулин (Баранов, 86), Москвичев, Уридия.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Хомич (Сугробов, 19), Литвин, Эммерсон, Фомин, Смирнов, Квеквескири, Мартусевич (Кольцов, 80), Носов (Никифоров, 67), Галимов (Магомедов, 67), Булия (Батютин, 80), Караев.

Предупреждения: Хубаев, 21. Уридия, 41. Денисов, 53. Ширяев, 69. Емельянов, 88.

Судья: Соколов (Воронеж).

17 июля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

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Иван Торопцев все материалы автора

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