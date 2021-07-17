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Гол Базелюка принес «Акрону» победу над «Волгарем»

18:10
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«Акрон» обыграл «Волгарь» (1:0) в матче второго тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 68-й минуте забил Константин Базелюк.

ФНЛ

2-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (0:0)

Гол: Базелюк, 68.

«Акрон»: Гойло, Рогач, Сагуткин, Босов (Чистяков, 56), Савичев, Чудин (Потапов, 73), Песегов, Палиенко, Бабаев (Эмини, 74), Майрович (Газданов, 56), Базелюк (Зуев, 84).

«Волгарь»: Смирнов, Локтионов, Малания, Козлов, Габараев (Гилязетдинов, 69), Павлишин (Ращеня, 82), Болонин, Погосов (Демьянов, 77), Баев, Гоманюк (Жиронкин, 77), Юсупов (Лесников, 82).

Предупреждения: Козлов, 1. Гоманюк, 43. Бабаев, 44. Погосов, 66. Савичев, 81. Базелюк, 83.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

17 июля. Самара. Стадион «Металлург».

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Евгений Петров все материалы автора

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