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Сегодня, 17:23

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Иван Шитик
Корреспондент
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков из-за финансовых задолженностей по договорам о посреднических услугах, сообщает пресс-служба организации.

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником Ацамазом Такоевым, установленных настоящим решением.

Удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д. Н. в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 17 января 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги по договору и штраф за задержку выплаты задолженности. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником ИП Агеевым Д. Н., установленных настоящим решением.

Удовлетворить повторное заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д. Н. о применении санкций в отношении ФК «Рубин» в связи с неисполнением решения палаты от 7 сентября 2022 года. В связи с неисполнением решения применить к ФК «Рубин» (Казань) санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров", — говорится в заявлении.

Данный запрет может быть снят по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредниками.

Источник: https://rfs.ru/news/217344
РФС
ФК Рубин (Казань)
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
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Родина – Шинник
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Г
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Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Балтика

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