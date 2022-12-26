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Сегодня, 15:45

Кечинов: «Если «Спартак» сделает ставку на воспитанников, то вторая команда должна существовать»

Кечинов заявил, что у «Спартака» должна быть вторая команда, если в команде хотят сделать ставку на воспитанников
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное возрождение «Спартака-2».

«Нужна ли вторая команда красно-белым? Смотря какие цели преследует клуб. Если «Спартак» будет делать ставку на своих воспитанников, то проект «Спартак-2» обязательно должен существовать. Не вижу смысла в двойке только в том случае, если «Спартак» решит строить проект с иностранными футболистами», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-spartak-sdelaet-stavku-na-vospitannikov-to-vtoraya-komanda-obyazatel-no-dolzhna-sushhestvovat/
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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