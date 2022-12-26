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26 декабря, 23:31

Адвокат Жорин предположил, что после смены формы собственности долги не перейдут на АНО «ФК «Рубин»

Алина Савинова
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Адвокат Сергей Жорин объяснил, чем отличается общество с ограниченной ответственностью (ООО) от автономной некоммерческой организации (АНО).

«Учитывая что ООО — коммерческая организация, а АНО — некоммерческая, то можно предположить что это две разные организации. Есть такое понятие, как реорганизация. Она может быть в форме присоединения или выделения. Но дело в том, что ООО и АНО — это две разные организации по своим задачам. ООО — коммерческая организация и преследует своей целью извлечение прибыли. В то время как АНО — некоммерческая организация, и она не преследует целью извлечение прибыли.

Можно сделать предположение, что если это не реорганизация, а новая организация, то, конечно к ней автоматически не переходят права и обязанности. Все долги останутся на ООО, а АНО — это другая организация, даже несмотря на то, что у них будет одинаковое название. В этом случае можно предположить, что никакой правопреемственности не будет", — цитирует Жорина Metaratings.ru.

«Рубин» вернулся под управление Республики Татарстан и стал автономной некоммерческой организацией. Ранее казанский клуб выступал под другим юридическим лицом — ООО «ФК «Рубин».

«Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/advokat-zhorin-prokommentiroval-smenu-formy-sobstvennosti-fk-rubin-1450718/
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
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 - : -
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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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КАМАЗ

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