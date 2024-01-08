Мостовой сообщил, что переговоры с «Енисеем» возобновятся после праздников

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Енисея». Ранее об этом сообщали на сайте matchtv.ru.

«До Нового года со мной связывались из «Енисея». Решили продолжить общение после каникул», — сказал Мостовой «СЭ».

55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.