Министр спорта МО: «Рассчитываем, что «Химки» станут частным клубом. Инвесторы могут зайти под выступление в ФНЛ»

Министр спорта физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с «Химками». Ранее появилась информация, что клубы со следующего сезона может стать частным.

— Конкретных новостей пока нет. Ситуация остается такой же, как и неделю назад, — говорит Терюшков.- Мы продолжаем разговаривать с инвесторами. Они готовы зайти, но не под премьер-лигу. А под ФНЛ. Хотим, чтобы они полностью перехватили клуб и уже со следующего сезона принимали решение сами — о выходе или невыходе в РПЛ. Но уже за счет 100 процентов частного капитала. Это было бы правильно.

— Значит, есть вероятность, что «Химки» станут частным клубом?

— Мы на это как минимум рассчитываем. Проводим работу, чтобы снять нагрузку с бюджета, чтобы клуб управлялся с позиции бизнеса.

— Один из возможных инвесторов — бизнесмен Сергей Ломакин?

— Обсуждаем с разными инвесторами. В том числе и с Сергеем Ломакиным. Но ясности пока нет. Дедлайн? Думаю, понимание наступит до конца следующей недели.

— А если не удастся договориться с инвесторами?

— Ничего не изменится. Клуб, как и прежде, будет финансироваться из бюджета.

— И в какой лиге тогда будут выступать «Химки»?

— В ФНЛ. (Виталий Айрапетов)