«Спартак-2» в меньшинстве уступил «Велесу»

«Спартак-2» уступил «Велесу» в матче 5-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Московский клуб пропустил два гола к 15-й минуте и так и не смог переломить ход встречи — 0:2.

Во втором тайме красно-белые еще остались и в меньшинстве после удаления защитника Леонида Миронова.

ФНЛ

5-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Велес» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Бацуев, 8 (0:1). Лопатин, 15 (0:2).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов, Воропаев, Литвинов (Вит.Шитов, 46), Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников (Шайхтдинов, 79), Оганесян (Голятов, 83), Влад.Шитов.

«Велес» (Москва): Косаревский, Кахидзе (Самылин, 77), Макеев, Бацуев (Д.Тарасов, 84), Абдуллахи, Вульфов, Кабахидзе (Анисимов, 77), Осипов, Майга, Смит (Джикия, 57), Лопатин.

Предупреждения: Литвинов, 10. Лопатин, 51. Миронов, 54. Кабахидзе, 72. Маркитесов, 85. Осипов, 90+1.

Удаление: Миронов, 66.

Судья: Машлякевич (Москва).

8 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Факел» (Воронеж) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (1:0)

Гол: Акбашев, 26.

«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Дашаев, Смирнов, Черов, Магаль, Дмитриев (Шепилов, 82), Мендель, Акбашев, Максимов (Грузнов, 82), Аппаев (Кулишев, 70).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин (Рогач, 46), Зуев, Чистяков, Килин (Майрович, 64), Чудин, Песегов, Палиенко (Делькин, 87), Савичев, Бабаев (Марухин, 83), Базелюк (Гираев, 64).

Предупреждения: Савичев, 18. Акбашев, 23. Дашаев, 38. Черов, 56. Бабаев, 73. Песегов, 76. Зуев, 90+2. Рогач, 90+4.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

8 августа. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Волгарь» (Астрахань) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 0:1 (0:1)

Гол: Гаглоев, 12.

Нереализованный пенальти: Малания, 68 (вратарь)

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Малания, Козлов, Габараев (Тюлин, 78), Ращеня (Горовых, 64), Демьянов (Муромский, 46), Погосов, Бутенко (Гилязетдинов, 64), Баев, Жиронкин (Лесников, 78), Юсупов.

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Тесленко, Куликов, Морозов, Абазов (Евсеев, 90+1), Бевеев, Кириллов (Аюкин, 74), Калугин, Воронин (Свежов, 74), Гаглоев (Казимир, 74), Янушковский (Османов, 66).

Предупреждения: Козлов, 16. Жиронкин, 21. Янушковский, 28. Свежов, 87. Тюлин, 89. Бевеев, 90+5.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

8 августа. Астрахань. Стадион «Центральный».