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Сегодня, 21:00

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 12-го тура

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«Енисей» — «Динамо» (Махачкала).
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)

В понедельник, 2 октября завершился 12-й тур Мелбет-Первой лиги-2023/24.

Лидером турнирной таблицы является махачкалинское «Динамо» с 24 очками. Вторую строчку занимает «Алания», также набравшая 24 очка, но уступающая лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте — «Химки» с 20 очками.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Динамо-Махачкала

12

7

3

2

14-5

24

2

Алания

12

7

3

2

14-9

24

3

Химки

12

6

2

4

15-12

20

4

Тюмень

12

5

4

3

18-13

19

5

Шинник

12

6

1

5

16-15

19

6

Акрон

12

5

3

4

15-9

18

7

СКА-Хабаровск

12

5

3

4

15-12

18

8

Сокол

12

5

3

4

12-16

18

9

Родина

12

4

5

3

19-15

17

10

Торпедо

12

5

2

5

12-13

17

11

КАМАЗ

12

4

4

4

8-9

16

12

Арсенал

12

3

6

3

10-12

15

13

Енисей

12

4

2

6

16-16

14

14

Ленинградец

12

3

5

4

10-14

14

15

Черноморец

12

2

8

2

13-13

14

16

Нефтехимик

12

3

3

6

8-14

12

17

Кубань

12

1

3

8

6-15

6

18

Волгарь

12

0

6

6

9-18

6

Следующий, 13-й тур ФНЛ пройдет с 7 по 9 октября.

Футбол
Первая лига
1
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«Алания» сыграла в нулевую ничью с «Соколом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 2 : 3
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 0 : 1
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 1 : 2
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 1 : 1
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 0 : 0
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 1 : 0
2.10 16:30
Акрон – Химки
 0 : 2
2.10 19:00
Сокол – Алания
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
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