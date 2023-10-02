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Сегодня, 22:57

«Акрон» — «Химки»: видеообзор матча 12-го тура ФНЛ

Руслан Минаев
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«Акрон» — «Химки».
Фото ФК «Химки»

«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У подмосковного клуба забивали Сергей Терехов и Александр Руденко. На 78-й минуте пенальти не реализовал форвард хозяев Андрес Понсе.

«Химки» одержали вторую победу подряд и поднялись на третье место в первой лиге — 20 очков. У «Акрона» — 18 очков и 6-е место.

Первая лига
ФК Акрон
ФК Химки
0
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Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 12-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 2 : 3
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 0 : 1
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 1 : 2
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 1 : 1
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 0 : 0
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 1 : 0
2.10 16:30
Акрон – Химки
 0 : 2
2.10 19:00
Сокол – Алания
 0 : 0
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
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