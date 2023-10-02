«Акрон» — «Химки»: видеообзор матча 12-го тура ФНЛ
«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
У подмосковного клуба забивали Сергей Терехов и Александр Руденко. На 78-й минуте пенальти не реализовал форвард хозяев Андрес Понсе.
«Химки» одержали вторую победу подряд и поднялись на третье место в первой лиге — 20 очков. У «Акрона» — 18 очков и 6-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|12
|7
|3
|2
|14-5
|24
|
2
|Алания
|12
|7
|3
|2
|14-9
|24
|
3
|Химки
|12
|6
|2
|4
|15-12
|20
|
4
|Шинник
|12
|6
|1
|5
|16-15
|19
|
5
|Тюмень
|12
|5
|4
|3
|18-13
|19
|
6
|Акрон
|12
|5
|3
|4
|15-9
|18
|
7
|СКА-Хаб.
|12
|5
|3
|4
|15-12
|18
|
8
|Сокол
|12
|5
|3
|4
|12-16
|18
|
9
|Торпедо
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
10
|Родина
|12
|4
|5
|3
|19-15
|17
|
11
|КАМАЗ
|12
|4
|4
|4
|8-9
|16
|
12
|Арсенал
|12
|3
|6
|3
|10-12
|15
|
13
|Енисей
|12
|4
|2
|6
|16-16
|14
|
14
|Ленинградец
|12
|3
|5
|4
|10-14
|14
|
15
|Черноморец
|12
|2
|8
|2
|13-13
|14
|
16
|Нефтехимик
|12
|3
|3
|6
|8-14
|12
|
17
|Кубань
|12
|1
|3
|8
|6-15
|6
|
18
|Волгарь
|12
|0
|6
|6
|9-18
|6
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Кубань
|2 : 0
|1.10
|13:00
|
Торпедо – Ленинградец
|2 : 3
|1.10
|13:00
|
Енисей – Динамо Мх
|0 : 1
|1.10
|16:00
|
Шинник – Тюмень
|1 : 2
|1.10
|17:00
|
Черноморец – Волгарь
|1 : 1
|1.10
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|0 : 0
|2.10
|16:00
|
Родина – КАМАЗ
|1 : 0
|2.10
|16:30
|
Акрон – Химки
|0 : 2
|2.10
|19:00
|
Сокол – Алания
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Игорь Андреев
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|9
|1
|0
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