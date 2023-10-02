«Акрон» — «Химки»: видеообзор матча 12-го тура ФНЛ

«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У подмосковного клуба забивали Сергей Терехов и Александр Руденко. На 78-й минуте пенальти не реализовал форвард хозяев Андрес Понсе.

«Химки» одержали вторую победу подряд и поднялись на третье место в первой лиге — 20 очков. У «Акрона» — 18 очков и 6-е место.