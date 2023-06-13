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Масалитин оценил шансы Дзагоева вернуться в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что клубы РПЛ вряд ли подпишут полузащитника Алана Дзагоева.

«Я думаю, что клубы РПЛ — нет, а вот первая лига — может быть. Та же «Алания», к примеру, подпишет его как играющего тренера. Все-таки у него есть имя и корни есть определенные. С этой точки зрения, как играющий тренер, вполне возможно, почему нет. У него есть опыт, который надо передать молодым. Рядом с ним будет более плодотворно молодежь расти. Но надо с травмами разобраться, почему это происходит. Надо вникать, почему у него столько травм происходит, это же не просто так он берет и получает. Тут факторов очень много, начиная с питания, еще и строение его позвоночника и таза, и прочее», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

13 июня стало известно, что «Рубин» не будет продлевать контракт с Дзагоевым.

Дзагоев перешел в «Рубин» из ЦСКА в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист принял участие в 20 матчах за казанскую команду, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/13/20658860.shtml?updated
Алан Дзагоев
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Иван Тимошенко

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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
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Велес

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