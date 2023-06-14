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Сегодня, 09:00

Cторожук: «Долги по зарплате в «Арсенале» — 4 месяца. У 95 процентов игроков закончились контракты»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук.
Фото ФК «Арсенал» Тула

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук — об аховой ситуации в клубе, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, а по итогам этого стал лишь 13-м в первой лиге.

— Вы остаетесь главным тренером «Арсенала»?

— На сегодняшний день юридически я главный тренер «Арсенала» Но что будет дальше, какие планы у руководства, что ждет команду... Честно говоря, не знаю. Будущее в тумане.

— Ваш контракт рассчитан до лета 2024 года?

— Да, все верно.

— Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?

— Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...

— Четыре месяца?

— Да, четыре.

— Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?

— Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...

— А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?

— У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили то, какую команду хотели бы видеть.

— И какую?

— Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.

— Когда в последний раз общались с президентом клуба Гурамом Аджоевым?

— Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье: останется он или нет?

— Дата сборов тоже не определена?

— Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов.

— Пять?!

— Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.

Александр Сторожук. «Зарплату не платят 4 месяца. На контракте осталось 5 игроков». Сторожук — о катастрофической ситуации в «Арсенале»
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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